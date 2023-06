JELD-WEN ehitas Kungla lasteaia mudilastele vahvad mudaköögid

JELD-WEN Eesti AS-i tehasejuhi Erkki Ehandi sõnul tuli initsiatiiv uute köökide ehituseks Päikesejänku rühma õpetajalt, kes rääkis, et vana köök on kulunud, ja küsis, kas ettevõte saaks materjalidega aidata. "Siis tekkiski meil küsimus, et miks ainult materjaliga, kuidas hakkavad õpetajad ise seda vana kööki remontima. Tegime joonised ja otsustasime, et kui me juba teeme seda materjali, siis värvime ära ja paneme kokku ka. Oleme alati valmis lapsi aitama ja igas linna lasteaias võiks selline mudaköök olla," rääkis Ehand.