Energiaettevõtte e-mobiilsuse valdkonnajuht Alan Vaht sõnas, et ühelt poolt on soodsa jaanihinna mõte edendada rohelist liikumist. Lisaks toimub üleminek uuele põhiäpile, mis koondab endas palju võimalusi. "Eks meile ole ninale visatud, et miks meil ei ole ühte äppi, vaid mitu, mille vahel navigeerida. Nüüd on meil see üks äpp," rääkis Vaht.