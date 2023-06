Kiikuv kreisilinn – vanadest külakiikedest Rakveres

Vanad artiklid kinnitavad, et külakiikedel tuli ka toona ette õnnetusi. Ennast vigastanud isikud esitasid kahjunõudeid ning seetõttu pidasid osade kiikede haldajad vajalikuks need jaanidevälisel ajal lausa lukku panna. Samuti võis külakiikede jälgi ajades leida nii mõndagi muud huvitavat jaanipidude pidamisest ja üldisest elukorraldusest, rääkimata eelmise sajandi alguse rikkalikust kõnepruugist. Näiteks, kas te kujutaksite ette, et mõni ajaleht kirjutaks täna nii, nagu tegi ajaleht Wirulane 1929. aastal: "Platsile oli ka kiik ehitatud, kus kiikumishimulised wõisid ennast rahuldada."