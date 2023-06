Tõuksi juhtinud koolipoiss pääses napilt otsasõidust

Rakveres Tuleviku tn 13 maja eest sõiduteele suundunud keskealine naine ütles, et veendus manöövri ohutuses aga järsku tuiskas tema eest mööda tõuksi juhtinud koolipoiss. "Ta ütles, et kiirustas trenni. Ja et pole vaja kutsuda politseid või kiirabi ega teada anda vanematele. Poiss ise ütles, et ta autolt lööki ei saanud. Küll aga ta põikas autost mööda ja kukkus maha," rääkis heledapäine naine.