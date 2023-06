REPORTAAŽ ⟩ Ühe mehe päev naise nahas rannahooajaks valmistumisel

Suhkruvaha hoidsin soojas tulise veekausi sees ja pidin tihti vett vahetama. Päeva lõpuks selgus, et terve elamine on karvu täis, sest kandsin need jalgadega laiali. Ilmnes ka see, et kaubandusvõrgus olevad vaharibad kleepuvad selliselt naha külge, et osa vahast jäi nahale ja see ei tahtnud ka pestes maha tulla. Kolme tunni vältel sai valust, möksimisest ja mässamisest ikkagi nii villand, et jätkata tuli järgmisel päeval. Enne seda tuli aga mööda saata öö, mis sooja teki all muutus ootamatult ebameeldivaks, sest jalad tulitasid hirmsat moodi.