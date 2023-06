Reportaaž ⟩ Rännak meri- ja kaljukotkaste elupaigas Ohepalu rabas oli kui maaväline kogemus

MTÜ Kotkaklubi koosneb pühendunud vabatahtlikest kotkasõpradest, kes seisavad selle eest, et kotkad ja must-toonekurg jääksid ilmestama Eesti maastikku tulevikuski. Igal aastal teevad selle liikmed kotkaseiret, et koguda andmeid nende majesteetlike lindude käekäigu kohta. Nüüdseks on seirega jõutud Lääne-Virumaale kaitseväe keskpolügooni servale ja siinkirjutajal oli ainulaadne võimalus veeta Kotkaklubi juhatuse liikme Gunnar Seina ja tema poja Martiniga päev Ohepalu rabas. Etteruttavalt võib öelda, et siinsetel lindudel läheb päris hästi.