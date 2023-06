Rakvere politseijaoskonna välijuhi sõnul said Rakvere korrakaitsjad viimase 24 tunni jooksul 34 väljakutset, mis on poole võrra enam kui tavapärasel nädalavahetusel. Välijuhi sõnul on selge seos alkoholi liigtarvitamise ja vägivallajuhtumite vahel.