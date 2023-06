Palermo linnaosa sai nimesildi

Selgitab abilinnapea Kert Karus: "Kui Linnuriigi nimi särab valguskastina, siis on Palermo sildi 3D-efekt saavutatud lihtsa silmapettega ja seda tasub vaadelda erinevatest suundadest. Sildi kõrgus on umbes 1,2 meetrit, kuid kohapeal ehitati lisaks ligi poolemeetrise kõrgusega alus, et Palermo nimi paistaks kaugemale, selle peal saaks istuda või tähtede kõrvale ronida, et mälestuseks tore pilt teha. Hämaramateks aegadeks valgustatakse Palermo nimesilt prožektoritega."