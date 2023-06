Krossipaar jäi MM-sarjas napilt esikümnest välja

Laupäevane kvalifikatsioonipäev ei õnnestunud neil just kõige paremini. A-grupi ajasõidus suudeti 14 paari seas välja sõita kümnes ringiaeg. Paremini ei läinud ka kvalifikatsioonisõit ise. Stardist saadi minema üheteistkümnendana ja kogu sõidu jooksul püsisidki mehed samal positsioonil. Viimasel ringil jäid ühed konkurendid tehniliste probleemide tõttu raja äärde ja tänu sellele lõpetati sõit kümnendana. See aga tähendas, et põhisõitudesse starditi teisest reast.