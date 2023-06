Teisipäev tuleb soe ja hoovihmane

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, võib olla äikest. paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja tuleb 11 kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 2-7 m/s, äikesega kaasnevad tugevamad puhangud. Laine kõrgus on 0,2-0,5 meetrit. Sajab hoovihma, on äikest. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja tuleb 15 kuni 17 kraadi.