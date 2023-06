Põud kartulisaaki veel ei mõjuta

Osaühingu Pandivere Kartulikasvatus juhatuse liige Mati Mere rääkis, et sõltuvalt ilmaoludest võib kartulisaagi vahe olla kolm korda ja rohkemgi. "Oma praktikast mäletan aastat, mil saak jäi 15–30 tonni vahele hektarilt, ja on olnud aasta, kui parematelt põldudelt olen saanud üle 50 tonni hektarilt," kõneles ta. "Kui niiskusrežiim on korras ja mingeid hädasid pole, siis 40–45-tonnine saak on tavaline. Praegu pole meie kandi põldudel veel häda midagi – kui vähegi vihma annab, siis peaks tulema ikka normaalne saak."