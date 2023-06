Rekordarv rattureid trotsis Pandiveres heitlikku suveilma

Maastikusõiduna oli võistlus selle eestvedajatele Kalle Kriidile ja Jane Koolile korraldada neljas kord, kuid võistluse traditsioon on kestnud juba üle 30 aasta. Kui eelmisel aastal jäi kõigi sõitude peale osalejate arv 380 kanti, siis läinud pühapäeval ületati esimest korda 400 osavõtja piir. Kokku startis erinevates klassides 409 rattasõpra.

"Kõike seda ilma toetajateta õhinapõhiselt teha poleks võimalik," ütles Kalle Kriit. "See, et tillu- ja noortesõitudes oli nii palju rõõmsaid silmapaare, on ulmeliselt äge. Korraldamine võtab küll füüsiliselt ja vaimselt läbi, aga osalejate tagasiside annab jõudu edasi toimetada," rääkis Kriit.