Porkuni kool sai uue juhi

Deili Matsoni sõnul moodustavad Porkuni kooli soe ja toetav sisekliima, koolirõõmu tundvad õpilased, ägedad õpetajad ja hooliv personal kokku just sellise kooli, nagu üks kool olema peab. "Mul on siiras rõõm, et saan peagi olla osa sellest tegusast meeskonnast," lausus tulevane koolijuht.

Deili Matson on lõpetanud Tartu ülikooli eripedagoogika magistriõppe ning tal on eripedagoogi seitsmes kutsetase. Ta on töötanud koolis nii sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi kui ka õpetajana. Kooli juhtkonda ja hoolekogusse kuuludes on Matson võtnud aktiivselt osa kooli juhtimisest, koordineerinud hariduslike erivajadustega õpilaste õppe- ja võrgustikutööd ning eest vedanud mitut projekti. Viimati töötas ta Väike-Maarja vallavalitsuses haridus- ja kultuuriosakonna juhatajana.