Maailma pikim moelava jookseb lennujaamast hobusetalli

Värskete Eesti Kunstiakadeemia (EKA) moedisaini vilistlaste korraldatav Mania Grandiosa on viieks päevaks kümnele modellile loodud maailma pikim moelava, kogupikkusega 100 kilomeetrit, mis alustab 4. juulil Tallinna Lennujaamast. Rõivamoodi, performance‘it, muusikat ja kunsti ühendav teos on mõtteavaldus nii Eesti moest, kohalikust kultuurimaastikust kui ka väikeriigi mõttemallidest ja väärtusruumist laiemalt.

Maailma pikima moelava autoriteks on Karl Joonas Alamaa ja Lisette Sivard, kes kirjeldavad seda sürrealistlikku ja performatiivset ettevõtmist sedasi: "Katsumus või proovilepanek on äärmiselt eestlaslik tegevus. Mõtteviis, et sihikindlus viib sihile ning ainus kindel viis leida rahulolu ja õnn on nähes vaeva. Kui lisada eelnimetatutele juurde ka moemaastikul laialt levinud saavutusnälg ning võistlushimu, siis võtab teos ette väikeriigi kultuuritegijate kompleksid ja igapäeva komponendid ning seob need kokku eneseiroonilis-kriitiliseks tervikuks. Kõige pikem, kõige raskem, kõige uhkem – sest nii tegutsedes peaks justkui jõudma kaugele. Kui ihaldatud moepealinna ja metropoli asemel ootab pärast rasket katsumust ees hoopis maakodu? Mis saab siis, kui unistused teisenevad, ihaldatu kaugeneb ning kas ja millal lõpeb teekond?"