VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on üritus sügav kummardus maakonna auväärsetele abielupaaridele, kellelt on kõigil tänapäeval midagi õppida. "Pool sajandit ja rohkem pereväärtuste hoidmist, andestamist, koosolemist nii heas kui halvas on vaid mõned märksõnad nende iseloomustamiseks."