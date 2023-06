Ühine kogumikalbum "Kahelt poolt" meenutab Linalaka sõnul stiililiselt vana ameerika poppi – 1970. aastate singer-songwriter-muusikat. "Seal on teemasid seinast seina, nii kaotusest kui armastusest," ütles lauljatar.

Seitsme pala hulgast leiab mõlema autori originaalloomingut, aga ka vanade lugude kavereid. Muuseas sellistest, mida eesti keeles seni kaverdatud pole – näiteks Bob Dylani "Make you feel my love" ja James Taylori "Fire and rain". Muidugi sisaldab album ka Eesti Laulu konkursil osalenud pala "Aeg", mis kahe muusiku koostöö käivitas.