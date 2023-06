Sarijagaja Nele: "Hakkasin jagama selleks, et negatiivsetest uudistest pääseda"

Nele on 38-aastane abielunaine ja pereema, keda võiks nimetada sarijagajaks – mõnel päeval jagab ta süstemaatiliselt kuni 20 erinevat loosimismängu, õnn on naeratanud paari aasta jooksul paarikümnel korral. Intervjuus jagab ta kõike peale oma pärisnime – see võivat halvasti mõjuda loosiõnnele ning lõhkuda teda soosivaid algoritme.