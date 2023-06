Rakvere vallavolikogu muutis avaliku ürituse korraldamise tingimusi

Seni kehtinud korra kohaselt pidid avaliku ürituse korraldamiseks avalduse esitama kõik ürituste korraldajad. Kuna paljude ettevõtmiste korraldaja on vald ise oma hallatavate asutuste kaudu, pole muudatuse järgi neil enam kohustust eraldi luba taotleda. Küll jäävad ka neile kehtima ürituse korraldamise korras sätestatud nõuded.

Teise suurema muudatusena, eriti just erakorraldajate jaoks, pikendati ürituse korraldamiseks avalduse esitamise tähtaega. Kui varem pidi korraldaja esitama taotluse vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist, siis edaspidi ootab vallavalitsus avaldust koos selle juurde kuuluvate dokumentidega vähemalt 30 päeva varem. Muutus ka aeg, mille jooksul vallavalitsus loa andmise üle otsustab: senise viie päeva asemel on see nüüd 15 päeva.