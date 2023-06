Marius Aave - Vanaemalt saadud tantsukire taktis tantsupeo lavastusmeeskonda

Tants on kuulunud Aave ellu nii kaua kui ta mäletab. “See kõik sai alguse juba siis, kui olin pisi - pisike ja vanaema, kes tantsis Virumaal Võhma rühmas, hakkas mind Viru Särudele ja igale poole kaasa tassima. Ma pean seda selleks esimeseks pisikuks,” jutustas Aave. Vihasoo lasteaed-algkoolis esimesse klassi astudes võeti Marius Aave ka rahvatantsurühma vastu ning sellest ajast peale on mees erinevates rühmades tantsinud ja rahvatantsumaailmas sees olnud. “Algul tantsijana ja aastast 2007 sain omale esimesed rühmad juhendada. Tartus ülikooli minnes läskig Tarbatu tantsuansamblisse tantsima ja seal pakuti juhendamisvõimalust. Mu esimene rühm oli Lähte gümnaasiumi C-rühm.” Peale seda on juhendatavaid rühmi järjest lisandunud. Aave praeguseid juhendatavaid tantsurühmi loendades jääb ühe käe sõrmedest puudu - lisaks oma klassi lastele (Marius Aave töötab õpetajana ja klassijuhatajana ning “oma lapsed” on loomulikult samuti tantsu juurde toodud) on Aavel juhendada naisrühmad, ansamblirühmad ja kaks noorterühma Tarbatust. Isegi Norras on olemas üks rühm, kellel mees abiks käib. Tantsusammude ampluaa on lai.