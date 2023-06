Petturid võtsid naise teadmata tema nimel laenu

Politseisse pöördus Vinni vallas elav naine, kelle abikaasale ja tütrele oli tulnud väidetav Pärnu maakohtu kutse, kus oli kirjas, et naine on laenufirmale võlgu.

Naine ei ole aga laenu antud laenufirmast võtnud ning see on võetud tema teadmata. Kelmusega tekitatud kahju on 7000 eurot.