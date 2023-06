Palmses näeb suve lõpuni rändnäitust teatrinukkudest

Tallinna vanalinnas asuv Nukuteatrimuuseum on koduks üle kaheksasajale teatrinukule, kes on kunagi laval üles astunud. "Teatrinukkude võlumaailm" on lühivorm muuseumi püsiekspositsioonist, mis pakub teadmisi ajaloost, võimalust mängida nukkudega ning tutvuda nukuteatri lavastusprotsessiga.

Nukuteatrikunst ehk elutu eseme animeerimine on aastatuhandeid vana traditsioon ja olnud peamiselt täiskasvanute pärusmaaks. Lasteteatrina on nukuteater tuntust kogunud alles viimase aastasaja vältel. Enamasti on teatrinukul laval teistsugused etendamise võimalused kui inimesel. Teatrinukk võib ületada inimese kehalisusest tulenevaid piire ning on võimeline tegema asju, mida inimene ei saa: lennata, muutuda elusast elutuks ja tagasi, hetkega kaduda jne.