Perioodipileti saab osta piletiveebist ja selle ostu puhul on vaja teada algpeatuse ja lõpp-peatuse tsooni. Selleks on loodud abimaterjal, millest leiab iga peatuse tsooni vastavuse. See võimaldab määrata peatuse ja liini järgi tsoone ning kuvab piletite hindasid.