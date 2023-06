Tundeline teekond Tammsaare ja armastusega

Lavastaja Mirko Rajas, kelle eelmist Tammsaare-lavastust "Noored hinged" mängiti noorsooteatris viis aastat, tõdeb, et "Hingest ja südamest" on mingil määral selle mõtteline järg. "See oli esimene kokkupuude Tammsaarega süvitsi. "Noori hingi" ette valmistades lugesime palju ka muid teoseid ja uurisime tema elulugu. Tundus, et see varasalv on nii rikkalik." Soov sukelduda Tammsaare maailma viis lavastuseni, mis võtab lähtepunktiks armastuse. "Tammsaare on väärtkirjanik ja klassik, tema käsitlus on aegumatu ja väga puudutav," märkis Rajas.