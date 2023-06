Virulased jutustavad Leevakul korstna ja kullakaevuri lugu

Leevakul jõuab lavale Piret Saul-Gorodilovi näidend «Leevaku kullakaevur». Kogukondliku teatriprojekti kutsus ellu Rakvere teatri näitleja Tiina Mälberg. Leevakul kõrguva korstna, millel kirjas «A ja R 1923», ehitamisest möödub sada aastat ning kirjanik Piret Saul-Gorodilov on uurinud, kuidas see korsten sinna tekkis. «See on kohaspetsiifiline lugu, mille kirjutamine nõudis tublisti ajaloos tuhnimist,» ütles Piret Saul-Gorodilov. Kirjanik käis mitu korda Leevakul, kogus mälestusi, luges kohalike inimeste memuaare ja päevikuid, arhiivi­materjale ja vanu ajaleheväljavõtteid.