Tapjataim huulhein võib olla nooruse saladus

Lihatoidulised taimed on üsna armastatud tegelased õudus- ja fantastikafilmides, sest nad on tõepoolest päris hirmuäratavad, jättes mulje, et on mõtlevad organismid.

Üks säärane, Eestis päris tavaline rabataim, on huulhein, kes kuulub maailma suurimasse putuktoiduliste taimede perekonda, kus on ligikaudu 100 liiki, millest Eestis kasvab kolm. Harilikem on siin ümarlehine huulhein, aga leida võib ka pikalehist ja vahelmist huulheina. Nüüd suvel huulhein õitseb, kuid see aeg on lühike ning õie avanemise määrab päikesekiirguse tugevus. Valged õisikud on heliotroopsed: nad pöörduvad päikese suunas.