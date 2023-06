Eestis on lubatud jõevähi püük ainult augustikuus ja selleks on vajalik kalastuskaart. Kalastuskaarte saab osta alates 3. juulist veebilehelt kalaluba.ee või keskkonnaameti Tartu ja Kuressaare kontorist. Saaremaa ja teatud veekogude puhul kehtib piirang, et üks inimene saab osta ühe kalastuskaardi, kuna huvi mõnede vähipüügikohtade vastu on suur ning kalastuskaardid võivad kiiresti otsa saada.