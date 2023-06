Nädala lind: tuttpütt

Tuttpütt on täielikult kohastunud vees elamiseks. Kuival maal pole tal midagi peale hakata, sest ujulestadega jalad asetsevad tal keha tagaosas ning nendega on tal mugav vaid veekeskkonnas tüürida, olgu siis vee peal või vee all. Kõndimiseks need ei kõlba. Vee all on aga tuttpütt osav ning pärast ­sukeldumist võib pinnale tõusta tüki aja pärast oma poolsada meetrit eemal.