Lähipäevil läheb ilm senisest jahedamaks

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikul läheb Edela-Eestis pilve ning jõuab tihedam vihmasadu koos äikesega. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 11-15, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu levib üle Eesti edelast kirdesse. Kohati on äikest ja tugevaid sajuhooge. Puhub edela- ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 17-23 kraadi.