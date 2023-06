Kolumn: sume suveaeg

Puhkuste ajal on elul teine rütm ja inimestel teised liikumisrajad. Kuid nende kõrval, kes saavad endale suvel puhkust lubada, on palju neidki, kellele suvi on kõige kiirem tööaeg. Näiteks põllumehed, turismiga ja rannakaubandusega tegelejad ja kõik, kes suvitajaid teenindavad; eriti meie saartel, kus saarlaste arv suvel mitu korda suureneb. Töökäsi vajavad kõik need hooajalised ettevõtmised, kus väljaspool suve on vaikne. Aga kes see ikka sooviks niigi lühikesel suvel palju rabada? Selles olukorras on suvevaheajal oma esimesi töökogemusi saavad kooliõpilased tööjõupuuduses ettevõtjaile probleemi hea leevendus.