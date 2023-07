Dirigent Elo Üleoja: "Palju on selle peo juures tunda inimlikkust ja mõistmist."

Peoks valmistumisele tagasi vaadates nentis Üleoja, et ehkki tänavune repertuaar tema arvates keerukam ei ole kui tavaliselt, on siiski lastel laulupeo ettevalmistusperioodil oma ajastu märk man. Edasi lükkunud laulupidu andis küll võimaluse kauem harjutada, ent koroonaajal ühiselt koorid proove teha ei saanud, tõeliselt suure murekohana kerkis tõik, et paljudel lastel tuli kollektiivi naastes koheselt minna ühehäälselt laulult üle mitmehäälsele. "Üleeestilisi ettelaulmisi ja eelproove läbi viies saime aru, et meil on koore, kes veel kolmehäälseks laulmiseks valmis pole. Otsustasime mõne koori puhul anda võimaluse tulla ja laulda repertuaari selle asemel kahehäälselt," kõneles dirigent. "Praegu ma näen, et see otsus õigustas ennast. Muidu oleksid paljud lapsed peost ilma jäänud. Palju on selle peo juures tunda sellist inimlikkust ja mõistmist. Keegi ju ei taha, et lauljad kaoksid," nentis Elo Üleoja. Dirigendi sõnul on sel noortepeol lastekooridel kanda erakordselt suur roll. "Nad laulavad lisaks oma liigi lauludele kaasa ka kogu ühendkooride ploki. See teeb kokku 13-14 teost. See on päris raske väljakutse."