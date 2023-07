Koorijuhi päev - motivatsioonikõnest õpilastele klombini kurgus

30. juuli varahommikul stardivad Haljala kooli eest esimesed koorid - poiste - ja lastekoor. Bussi pakitakse laululaste kõrval ka pealinnas vajaminev vihmakeepidest madratsite ja magamiskottideni ning loomulikult rahvariided. Õpetaja Elene tervitab oma laululapsi, kontrollib, et vanematel oleksid vajalikud telefoninumbrid olemas ja peoplaan selge. Lapsed on selgelt elevil ja kauaoodatud peolesõitu ei suudeta ära oodata. Õpetajal on kaasas tablid abilised, iga koori jaoks oma saatja, kel ülesandeks koorilauljatel silm peal pidada, kõik õigeks ajaks proovi, riidesse, vastava söögikorra talongid näppu ulatada ja sööma suunata ja laval õigesse ritta abistada, peopäeval rahvariided õigesti selga sättida ja neiudele korralikud kõvad patsid pähe punuda... “Ilma abilisteta õpetaja ei saa kuidagi, see on tõsi. Tore, et on vanemaid, kel soov peonädal meiega kaasa teha. Palju on tööd, mis väljapoole ei paista, ent mis on laste peokogemuse jaoks ülioluline,” kõneleb õpetaja Elene, ise samal ajal laste nimekirjasid välja otsides ja laululaste kohalolemist kontrollima asudes. Kõik laulupoisid ja - tüdrukud on peolesõiduks valmis. Viimsed musid palge ja sõit pealinna poole võib alata.