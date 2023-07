Kohviku perenaine Berit Soosaar rääkis, et sel suvel pakub kohvik esinemisvõimalust just pisut vähem tuntud muusikutele, et nende loomingut rahvale tutvustada. Räppar donpedro_estonia ülesastumine Tammeka kodukohvikus oli kolmas kontsert sel hooajal. "Need, kes on juba kuulsad, leiavad esinemisi küll," lausus Soosaar.