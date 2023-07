Uute omanike käe all talvel tegevust alustanud Rakvere Tarva korvpalliklubi tuli lagedale ambitsioonikate plaanidega. Esimene tagasilöök tabas klubi mai lõpus, kui lõpetati koostöö Reinar Hallikuga, kuid peatreeneriks palgatud Howard Frier andis lootust, et plaanidel on rahaline kate olemas. Nüüdseks on aga selgunud, et kõrgliiga tasemel korvpalli tuleval hooajal Lääne-Virumaal ei näe.