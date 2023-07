Asjatuid kutseid kiirabile teevad ka perearstid ja hooldekodud

Kiirabibrigaadide liikmed nimetavad isekeskis selliseid kutseid taksosõitudeks. Need on väljakutsed perearstikeskustesse ja hooldekodudesse, kus ees ootab arsti saatekirjaga patsient, kes vajab hospitaliseerimist või uuringuid. Aga patsiendi elu pole ohus, ta ei vaja kiiret abi, vaid lihtsalt transporti. Virumaa Teatajale on kirjeldatud isegi juhtumeid, kus väljakutse on tehtud patsiendi koju – kui brigaad kohale jõuab, ootab inimene juba ukse ees, kotike haiglasse minekuks pakitud ja perearsti saatekiri näpus, ning väljakutse tegijaks on olnud perearst või -õde.