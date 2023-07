Viljapuukasvanduse asemel keskendub pere ellujäämisele ning kõigele, mis aitab Ukraina võitu lähemale tuua. Elizaveta Olšanskaja, 22-aastane peretütar, rääkis oma perest ja elust kodulinnas.

Teie perekond elab Žaporižžjas. Teame, et see piirkond on lähedal asuvas tuumajaamas aina pingestuva olukorra tõttu äärmiselt ohtlik. Kui kaugel elate tuumajaamast ja kui hirmul on kohalik elanikkond?