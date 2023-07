Kes tulistas Viru laulikut?

Virumaal Kadrina kihelkonnas sündinud ning seetõttu Viru laulikuks tituleeritud kirjamehe kuju on ajahambale vastu pidanud üsna hästi. Pronksbüsti küljest on ära murtud jupike kirjaniku pliiatsist ning graniitkivist jalamil on kahtlaselt kuuliauku meenutav süvend. Seda auku näeme kõigil fotodel, mis tehtud pärast teise maailmasõja algust. Sestap on vahest arukas oletada, et kuju jäi ette lahingutegevusele.