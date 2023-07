Kommentaar: klienditeenindus on eluks vajalike oskuste kiirendi

Ühtlasi on see osa ka kõige suurem väljakutse, sest nii satutakse tihti olukordadesse, kus töö nõuab heal tasemel suhtlusvilumust ja oskust lahendada (vahel isegi teravaid) konflikte. See aga ei ole oskus, mis on kellelgi sündides kaasas, see tuleb kogemusega. Tõsi, mõnele on see loomupärasem, teised vajavad harjutamist. Tarvis läheb neid oskusi sellegipoolest paljudel, mistõttu on kasulik õpikurvi teadlikult suunata.