Kui sa tahad korraldada suure ürituse ja sinna on valvesse vaja kiirabibrigaadi, siis tuleb selle eest maksta. Kusjuures mitte vähe – kiirabiteenus on kallis.

«Mis mõttes?» küsib selle väite peale asjaga vähe kursis olev inimene. Kiirabiteenus – ja tasuline? Aga nii on, sest meditsiiniteenuste struktuur laiemalt ja kiirabiteenus seejuures on võrreldes nõukogude ajaga väga palju muutunud. Kõiki selle meditsiinivaldkonna teenuseid osutavad eraettevõtted – perearstid on eraettevõtjad ja kiirabid eraettevõtted – ning need kõik loevad raha.