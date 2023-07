Julgen üldistada, et inimesed on tegelikult üsna andestavad. Andestatakse sõpradele, naabritele, andestatakse ka poliitikutele. Andestamine iseenesest on vabastav tunne ja võimalus lasta millestki ebameeldivast lahti. Oli, tehtud, möödas. Kuid andestamisele peab eelnema vabandamine, seda osatakse juba tunduvalt vähem.