Laulupidu nauditi kummikute ja märgade riietega

Neil õnnestus parkida auto kahe kilomeetri kaugusele väravatest, mis oli lähemal, kui korraldajad olid soovitanud. Piletid osteti üldalasse. Triin Veideman rääkis, et rahva seas oli mõnus melu ja inimestel tuju hea. Triin Kullisaar lisas, et vihm ajas pigem muigama – kuulajad-vaatajad väänasid riideid ja istumisaluseid. «Vihm tegi selleaastase laulupeokogemuse eriliselt ägedaks,» ütles Veideman, kuidas lisas, et laulvatest lastest ja lastega peredest oli ikkagi kahju, sest vihm oli armutu. Veidemani peres tehti näiteks plaanid ümber ning lapsed otsustati lõpuks koju jätta.