Jõhvi võõrustab Ukraina tantsulegende

Mõlemad trupid on alates 2022. aasta aprillist koos teiste Ukrainas ja välismaal elavate kunstnikega ühisel humanitaarmissioonil «Euroopa tee», mille eesmärk on Euroopa Liidu kodanike teadlikkuse hoidmine ja toetus Ukraina riigile Venemaa sõjalise agressiooni ajal.

«Ukraina tipptasemel balletikunsti on kõrgelt hinnatud läbi aegade. Vähim, mida Eesti poolt oma valdkonna professionaalidele hetkel pakkuda saame, on esinemisvõimalused,» ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. «Harkivi ooperi- ja balletiteater on saanud pommitabamusi ning enne Ukraina võidukat sõja lõpetamist nad kodu­lavadel tantsida ei saa. Seda suurem on au ja rõõm, et Eesti balletipublik saab nende imelistest etendustest osa oma kodus.»