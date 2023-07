Lilleline Richard Sagrits

Richard Sagritsa ateljees, kus maalid kümblevad mahenevas pärastlõunavalguses, on eksponeeritud Kalamel maalitud koduaialilled, elutoas Tallinna ateljees ja reisidel valminud teosed. Näituse kuraator Liis Pählapuu ja kujundaja Marje Eelma on väljapanekusse sulatanud maalidel kujutatud esemeid, mis tundlikult, delikaatselt ning muheda kodususega avardavad vaataja mõtte- ja taju­ruumi.

Et näitust «Õied aknal. Richard Sagritsa lillemaalid, natüürmordid ja Kalame aed» saab vaadata kunstniku kodutalus, kust väga paljud maalidel kujutatud vaated ja interjöörinurgakesed on pärit, on näituse kuraatori Liis Pählapuu sõnul eriti tore. Ta nimetas, et näitusel on kaks vastanduvat teemat: Kalame kodutalu keskkonna ja taimestikuga seotud maalid ning linlikud interjöörivaated. «Kontrast tuleb päris hästi välja,» lausus Pählapuu.