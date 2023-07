Juulis vahelduvad vihmased päevad päikesepaistega

Kuu esimestel päevadel liigub aktiivne madalrõhkkond Edela-Soomest aeglaselt põhja poole ja põhjustab Eestis tugevaid vihmavalinguid ja äikest. Lisaks puhub väga vali edelatuul. Õhusooja on tavapärasest veidi vähem.

Kuu teisel poolel jätkub kõrgrõhuharjade ja madalrõhulohkude vaheldumine, alles kuu viimases veerandis saavutab tõenäoliselt ülekaalu kõrgrõhuala ja ilm muutub kuivemaks ja ka õhutemperatuur on keskmisest kõrgem.

Juulikuu keskmine õhutemperatuur tuleb normilähedane või veidi kõrgem, kusjuures norm on 17,2–18,4 kraadi. Sademeid on kuu esimesel poolel tavapärasest enam, teisel poolel normi piires või vähem, kusjuures norm on 49–82 millimeetrit.