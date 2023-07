Altja–Söeaugu tee on aga uue silla ehituse tõttu suletud kuni oktoobrini. "Tähtaeg on oktoobri lõpus, aga loodame varem valmis saada," mainis Palmi. "Olemasolev sillake on kitsas ja väikese kandevõimega. Ehitame selle asemele täiesti uue. Samas palju laiemat teha ei saa, sest tegemist on kaitsealaga ja see seab piirid ette."