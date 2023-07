Karepal avatakse taimedest inspireeritud "Prügi?"

Noor kunstnik Sasha Shprotser on saanud loomingus inspiratsiooni taimedest. Näituse "Prügi?" autor ühendab teosesarjas "elavat" ja "elutut" ning küsib fotolavastuste kaudu, kas toalilled potis ja lõikelilled vaasis on elus, kui me nad koju toome, ja kas nad surevad, kui prügikasti lähevad.