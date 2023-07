Alla saja elanikuga külas avati kohvik

Lambalauda kohviku rajamise taga on Tamsalust pärit Heli Keermann. Eipris on ta elanud seitse aastat. Ehitajana töötanud Keermann oli juba aastaid mõlgutanud oma kohviku avamise mõtteid. Möödud talvel oli tal vaba aega rohkem ja tööd vähem. Ta mõtles, et kui ta nüüd kohvikut ei tee, ei tee ta seda kunagi. Esmalt hakkas Heli Keermann toitlustusega tegelema kodus, ent tööd tekkis nii palju, et sealne köök jäi väikseks. Osteti külas olev lambalaut, kuhu ehitati suurem köök ja mida hakati kohviku tarbeks kõpitsema.