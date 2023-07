​Tapa vallavanem Valdo Helmelaid ütles telefonikõnes küsimuse peale, kas sotsiaaltöötaja Sirje Salura on vallandatud, vaid seda, et küsimuse sõnastus on vale. Rohkem ta teemat kommenteerima ei soostunud ja palus edastada küsimused kirjalikult. Artikli valmimise ajaks polnud ta neile vastanud.