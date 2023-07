Metssiga võttis ette merereisi

Läänemeres on Laigu küll ja küll näinud hülgeid, Vahemeres delfiine, Põhja-Atlandil kašelotte ja sinivaalu, Lõuna-Atlandil mõõkhambulist vaala, Vaikses ookeanis Galápagose saarte lähistel merekilpkonni ja kõikjal tohutult palju erinevaid kalu. Navigeerimist on takistanud veel nii madalikud, kalavõrgud kui ka jäämäed. Kuid ujuvat metssiga nägi merekaru esimest korda.

Looma püüdis pildile Margus Laigu tütar Liisbet, kelle sõnul oli metsanotsu ujunud jahist umbes kümne meetri kaugusel. Kaugemalt oletasid nad, et tegu on äkki hülge või karuga. Kui selgus, et hoopis metsseaga, oli see paras šokk ja üllatus.