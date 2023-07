Palermo madalseiklusrada avatakse kolmapäeval

Palermo madalseiklusraja ehitas ettevõte 3park Eesti OÜ. Ehitusel kasutati loodusesse sulanduvaid toone, et need sobiks ka pargikeskkonda. Seiklusrada on disainitud nii, et oleks arenguruumi kõigile. "Lihtsad elemendid on neile, kes alles alustavad ja proovivad, eriti keerulised elemendid on paigaldatud juba tõelistele Tarzanitele. Näiteks rippuvad rõngad," selgitas 3park Eesti OÜ tegevjuht Kaspar Nõmberg.