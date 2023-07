Kolmapäeval tuleb kuni 23 kraadi sooja

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edela- ja lõunatuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti 18 m/s. Sooja on 10–16 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt edelatuul 5–9, puhanguti kuni 14 m/s. Laine kõrgus on 0,7–1,2 meetrit. Kohati sajab hoovihma ja võimalik on äike. Nähtavus on hea, sajus mõõdukas. Sooja on 13–15 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest, õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub edelatuul 5–11, puhanguti kuni 14, rannikul 17 m/s, pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 17–23 kraadi.